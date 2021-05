A Scicli è stato avviato l’Hub Vaccinale

Sono già 218 i vaccinati nelle prime tre ore di apertura dell’Hub Vaccinale di Scicli. Stamani si è regolarmente avviato il nuovo centro che l’Asp di Ragusa in collaborazione con l’amministrazione comunale hanno aperto in tempi record. Non ci sono stati disservizi. L’invito agli utenti è di rispettare gli orari di prenotazione e arrivare con un anticipo di massimo mezz’ora per evitare file e assembramenti.

Il centro è aperto dalle 9 alle 14 e dalle 15 alle 18. Si accede attraverso la prenotazione sulla piattaforma online dell’Asp e nei fine settimana anche senza prenotazione per le categorie previste: over 50enni, fragili e personale scolastico.

La domenica il centro è aperto fino alle 14.

Sono stati messi a disposizione di tutti i cittadini due sportelli per il servizio di prenotazione e informazione, uno presso il comando della polizia municipale, e uno presso la farmacia comunale del quartiere Jungi.

Tutti i cittadini che ne avessero bisogno, in particolar modo anziani o disabili, e che non fruiscono del servizio di vaccinazione a domicilio dell’Asp, possono fare richiesta all’ufficio servizi sociali del Comune per essere accompagnati con un mezzo comunale all’Hub vaccinale di contrada Zagarone, telefonando allo 0932-841024, e 0932-932454.