Covid: scende la curva dei contagi in Provincia

Torna a scendere il numero dei positivi in provincia di Ragusa. Secondo il bollettino di oggi il numero delle persone in isolamento domiciliare diminuisce ma si registrano due nuovi decessi nelle ultime 24 ore.

Il dato del report sugli indicatori territoriali della diffusione del Covid-19 registra una leggera flessione in tutto il territorio ibleo.

I dati dei soggetti positivi:

Acate 43

Chiaramonte 23

Comiso 266

Giarratana 8

Ispica 26

Modica 64

Monterosso 8

Pozzallo 65

Ragusa 320

Santa Croce 63

Scicli 67

Vittoria 539

Le persone positive sono 1557 (ieri erano 1581) di cui 1496 in isolamento domiciliare, 56 ricoverate e 9 nella Rsa di Ragusa.

Al Giovanni Paolo II di Ragusa ci sono 28 persone ricoverate in Malattie infettive (di cui 3 fuori provincia); 13 in area grigia (di cui 2 da fuori provincia) e 12 in Terapia intensiva. Al Guzzardi di Vittoria, 3 ricovero in area Covid. Si procede intanto con le vaccinazioni dei soggetti cosiddetti «fragili».

Dall’inizio della pandemia i guariti sono 9834 mentre i decessi 264.



