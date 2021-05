Pozzallo. Il treno del barocco farà tappa in città

L’itinerario “Baroccoline”, il collegamento ferroviario che nel periodo estivo dovrà unire le località sedi dei Siti Unesco della provincia di Ragusa con alcune città della provincia di Siracusa, farà una fermata alla stazione di Pozzallo.

Il Sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna aveva inoltrato una richiesta all’Assessorato Regionale alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità, anche in seguito ad alcune segnalazioni di cittadini, per chiedere l’inclusione della città marinara nel percorso previsto.

Alla richiesta avanzata hanno fatto seguito tutta una serie di contatti e sollecitazioni con l’on. Falcone, fino ad arrivare all’odierno riscontro positivo.

Da Pozzallo, quindi, potranno fruire del servizio oltre ai residenti anche i numerosi turisti che soggiorneranno in città, in special modo quelli provenienti dalla vicina isola di Malta.

“I contatti continui con l’Assessore Falcone, che ringrazio per l’attenzione dimostrata –afferma il Sindaco della città marinara – hanno consentito che anche Pozzallo sia stata inserita nell’itinerario turistico inizialmente previsto soltanto per i Siti Unesco”.

“E’ un servizio importante – conclude Ammatuna – che contribuirà ancor di più allo sviluppo dell’offerta turistica del comprensorio, già di per se altamente concorrenziale per le bellezze architettoniche e naturalistiche che dispone”.

