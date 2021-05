Ex Provincia Ragusa. Visita di cortesia del parlamentare regionale Assenza

Il Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Salvatore Piazza, ha ricevuto stamane l’Onorevole Giorgio Assenza. Al centro del colloquio la situazione attuale del Libero Consorzio Comunale ibleo in relazione al bilancio di previsione 2021, alla situazione del personale ed all’osservazione delle opere in corso di esecuzione.

“Tra le opere pubbliche al centro del confronto – ha dichiarato il Commissario Piazza – lo stato di attuazione delle direttrici di collegamento per l’Aeroporto de-gli Iblei e per il Porto di Pozzallo. Abbiamo garantito il massimo impegno affinché queste opere siano completate al più presto. Relativamente al collegamento con l’Aeroporto, è stato evidenziato che i problemi riscontrati con l’Enel per la rimozione di alcuni tralicci ormai sono in fase di risoluzione. Per quanto riguarda lo strumento finanziario abbiamo garantito che verrà esitato entro i termini di legge, considerando che le risorse sono sufficienti ad approvarlo”.

L’Onorevole Assenza ha espresso apprezzamento per l’opera di pulizia delle strade provinciali che il Libero Consorzio Comunale sta portando avanti, in linea col protocollo d’intesa siglato con i 12 Comuni della provincia di Ragusa, e per le varie iniziati-ve che il Libero Consorzio Comunale intende sostenere per supportare l’offerta culturale e l’attrattività in chiave turistica del territorio ibleo in vista della ormai imminente stagione esti-va. Tra gli eventi che rientrano in questo tipo di programmazione, la mostra “Genti di Sicilia” che verrà inaugurata a fine mese a Palazzo Arezzo di Donnafugata ed il festival letterario “A Tutto Volume”.

Per quanto riguarda il nodo relativo al personale, l’Onorevole Assenza ha sollecitato il Commissario ad agire con la massima urgenza per stabilizzare i precari ASU e per varare in tempi brevi un Piano occupazionale che consenta di lanciare i concorsi per coprire i posti vacanti, soprattutto nel settore tecnico che risulta ormai carente alla luce dei vari pensionamenti registrati nel corso dell’ultimo an-no.

Giorgio Assenza ha infine sollecitato il Commissario Piazza affinché il Libero Consorzio Comunale di Ragusa si possa fare promotore del rifacimento della SR 100 che collega i territo-ri di Ragusa, Siracusa e Catania.

