Ragusa. Il sindaco invita ad evitare sprechi idrici

In alcune zone della città di Ragusa già nel mese di maggio sono cresciuti i consumi di acqua potabile e si registrano carenze nel servizio di approvvigionamento idrico. Il sindaco Cassì per questo motivo invita la cittadinanza ad evitare gli sprechi del prezioso liquido. “E’ stato un inverno tutt’altro che piovoso – spiega il primo cittadino – e già a maggio alcune zone della città cominciano a patire carenze idriche. E’ quindi importante evitare sprechi sia nelle aree soggette a disagi, sia da parte di chi risiede in zone dove il problema non è avvertito perché più vicine ai punti di approvvigionamento. La rete idrica, infatti, è la stessa: se chi è più vicino ai serbatoi consuma di più, chi è più distante avrà inevitabilmente meno acqua; un fatto di cui normalmente non si ha percezione. In momenti di siccità, però, proprio i comportamenti “superficiali” di chi non percepisce criticità incidono sulla disponibilità idrica nelle aree all’altro capo della condotta. Condivido allora con voi alcune semplici raccomandazioni per evitare sprechi e risparmiare:

1.Chiudere i rubinetti mentre ci si lava i denti o ci si rade: questa semplice accortezza permette di risparmiare 6 litri d’acqua ogni minuto.

2.Utilizzare lavatrici e lavastoviglie a pieno carico, così facendo una famiglia di 3 persone può ridurre i consumi d’acqua di circa 8200 litri all’anno, risparmiando elettricità.

3.Lavare l’automobile usando il secchio e non l’acqua corrente a getto permette di risparmiare circa 130 litri d’acqua potabile per ogni lavaggio.

4.Innaffiare le piante alla sera: l’acqua evapora più lentamente e penetra più in profondità nel terreno.

5.Utilizzare sistemi di irrigazione a goccia anziché a pioggia, accorgimento che permette di risparmiare dal 40 al 70 per cento di acqua.

