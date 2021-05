Vittoria. Decoro urbano e tessuto sociale. Bando accessibile fino al 30 settembre

Investimenti in progetti di rigenerazione urbana. Per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034. E’ il contenuto del decreto del ministero dell’Interno a cui, in qualità di comune con popolazione superiore a 50mila abitanti, può partecipare anche quello di Vittoria volgendo la propria attenzione, nello specifico, a progetti volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale. “Una proposta concreta quella che rivolgiamo al Comune di Vittoria – è spiegato dall’associazione Reset – affinché valuti le modalità di partecipazione al bando e non sprechi l’occasione di vedere inserire tra le istanze la propria ricompresa nel plafond di 10 milioni di euro per i comuni con popolazione da 50mila a 100mila abitanti, come nel caso del nostro”. “Questo – chiarisce il segretario di Reset, Alessandro Mugnas – è il nostro modo di fare politica. Anche perché si parla di fondi che potranno essere messi a disposizione per la manutenzione legata al riuso e alla rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico, compresa anche la demolizione di opere abusive realizzate da privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e la sistemazione delle pertinenti aree. E, ancora, del miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive. Insomma, una occasione da non perdere. Ma occorre fare in fretta perché le istanze sono da presentare entro il 30 settembre”.

