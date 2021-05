25 podi per la Kudos Modica ai campionati Silver Fgi

Questo week end si sono svolti a Ragusa, presso la Scuola dello Sport CONI, la seconda prova del Campionato Regionale Individuale Silver GAM (Ginnastica Artistica Maschile) e la prima prova del Campionato Regionale Individuale Silver GAF (Ginnastica Artistica Femminile) organizzati dalla FGI (Federazione Ginnastica d’Italia).

La Kudos Modica ha ben figurato in tutte le prove dei suddetti campionati, conquistando 8 primi posti, 10 secondi posti e 7 terzi posti.

Il sabato mattina sono saliti in pedana Galota Federico e Marangio Manuel che hanno preso parte al Campionato Eccellenza Junior seconda fascia, nelle specialità Corpo Libero e Volteggio e che al termine della competizione si piazzano nella classifica al corpo libero 1° Federico e 2° Manuel mentre podio invertito al Volteggio che vede 1° Manuel e 2° Federico.

Nel pomeriggio di sabato a rappresentare la Kudos spetta alle ginnaste del livello LC.

Dopo una splendida rotazione agli attrezzi la classifica Allieve quarta fascia vede Fidone Ersilia classificarsi al 1° posto.

Nella categoria Allieve terza fascia 1° posto per Agosta Martina e 4° posto per Bassanich Gaia.

Fra le Junior seconda fascia 3° posto per Maggio Sofia.

In serata le ginnaste del livello LD chiudono un sabato di gara spettacolare.

Garofalo Gabriella, dopo una rotazione agli attrezzi a dir poco eccellente e dopo aver presentato per la prima volta il “salto dietro teso con un avvitamento”, sale sul gradino più alto del podio nella categoria Senior prima fascia.

Fre le Junior prima fascia Cerruto Francesca si classifica al 2° posto seguita dalle compagne d’allenamento Fidone Ester e Iachininoto Mariagrazia che ottengono un 3° posto ex aequo.

Domenica le prime a scendere in campo sono le ginnaste del livello LB.

Giannone Martina, Junior seconda fascia, si classifica al 1° posto seguita dalla compagna d’allenamento Galazzo Alessia che si piazza al 2° posto.

Fra le Junior prima fascia Cassarino Miriam sale sul gradino più alto del podio, mentre Blandini Federica si piazza al 2° posto.

Nella categoria Allieve quarta fascia arriva un 2° posto con Careno Francesca e Viola Adriana si classifica al 4° posto.

Cappello Sofia nella categoria Allieve terza fascia si classifica al 3° posto.

Domenica pomeriggio ad esibirsi spetta alle ginnaste del livello LB3.

Nella categoria Allieve terza fascia 1° posto per Terranova Giorgia, 2° posto per Scivoletto Greta, 3° posto per Lopes Costanza.

Fra le Allieve quarta fascia Giannone Sofia si classifica al 2° posto.

2° posto anche per Firera Gloria fra le Junior seconda fascia.

Poidomani Marta e Lopes Aurora, Senior prima fascia, si piazzano rispettivamente al 2° e al 3° posto.

A chiudere questo week end di campionati sono state le ginnaste del livello LA3.

Esordio in un campionato FGI per Cappello Viola, la più piccina delle atlete Kudos, che a soli nove anni con molta sicurezza e determinazione presenta alla giuria degli esercizi davvero ben eseguiti e dopo una gara combattuta ai decimi di punto si classifica al 3° posto.

Adesso tutti gli Atleti assieme ai loro Tecnici, Cristina Rivarolo e Angelo Floridia, torneranno in palestra per preparare al meglio le seconda prova che si svolegerà nel mese di giugno.

