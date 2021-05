La Diocesi di Ragusa annuncia il nuovo Vescovo

Alle ore 12 di oggi il clero della diocesi di Ragusa è stato convocato in Cattedrale, per l’annuncio del nome del sesto Vescovo di Ragusa.

Il nuovo vescovo eletto succederà a Mons. Carmelo Cuttita, nella guida della diocesi ragusana, che il 28 dicembre 2020 aveva presentato le dimissioni per motivi di salute.

Probabilmente potrebbe provenire dalla Diocesi di Piazza Armerina, così come trapela dalla Pagina Facebook di questa diocesi. Oppure dalla Diocesi di Caltanissetta che è stata convocata questa mattina alle 10.30 per un Solenne Pontificale e un annuncio importante.

Salva