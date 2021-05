Sopralluogo di Cassì e Iacono al Giardino Ibleo di Ragusa

“Stamani, insieme all’assessore Iacono e al consigliere Cilia – dichiara il sindaco Peppe Cassì – ho effettuato un sopralluogo ai Giardini Iblei ove sono in corso lavori di rigenerazione del viale di ingresso conseguenti all’abbattimento di alcune palme infestate dal punteruolo rosso. Dopo avere provato i diversi trattamenti previsti e consentiti dalla normativa in materia, e aver dovuto rimuovere le sole palme Phoenix canariensis già secche e pericolanti, così come annunciato nei mesi scorsi settimane scorse si stanno sostituendo i tronchi mozzati da diversi anni con altre Palmifere Whashington Robusta. Gli interventi di ripristino delle essenze arboree seguono i sopralluoghi effettuati nei mesi scorsi con gli Agronomi e la specie palmifera in sostituzione è tra le poche resistenti al parassita ed ha, ovviamente, pur appartenendo alle palmifere, un aspetto diverso dalle Phoenix canariensis, che tuttora permangono nel viale, e alcuni cittadini hanno già manifestato la loro contrarietà all’intervento. Ogni decisione ha inevitabilmente dei pro e dei contro, e la scelta di piantumare le nuove palme nasce da una valutazione chiara. Ripiantare delle Phoenix canariensis, infatti, avrebbe comportato conseguenze sia nel breve che nel lungo periodo. Nell’imminenza, in attesa degli anni necessari per la crescita, le nuove palme avrebbero un’altezza molto differente dalle attuali; nel lungo periodo, il rischio concreto è che le nuove piante sarebbero aggredite dall’insetto infestante già purtroppo presente anche negli esemplari palmizi rimasti e tuttora oggetto di trattamenti. Il pericolo è che le nuove Phoenix canariensis non avrebbero nemmeno fatto in tempo a crescere. In ogni caso, sia piantando nuove specie a fianco degli esemplari preesistenti, sia piantando palme della stessa specie ma di altezza nettamente differente, il viale di accesso dei Giardini non potrà avere lo stesso aspetto di un tempo. Ci riserviamo di valutarne l’impatto estetico finale, assolutamente rilevante in un luogo così significativo, per decidere se mantenere la commistione tra Washington robusta e Phoenix canariensis.

Qualora si decidesse per la sostituzione, le Washington appena piantumate verrebbero ricollocate in altre zone della città, nell’ambito del piano di rimboschimento e alberature che questa Amministrazione sta portando avanti”.

