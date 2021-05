La Sicilia resta in zona arancione fino al 16 maggio

La Sicilia in zona arancione, almeno fino al prossimo 16 maggio, malgrado i numeri della nostra regione siano in netto miglioramento già da oltre una settimana. Speranza ha firmato le ordinanze con le quali pone tutta l’Italia in fascia gialla, eccetto Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta in arancione. Per le due isole maggiori si tratta di una conferma, la Valle d’Aosta, invece, cambia zona dopo appena una settimana di rosso.

