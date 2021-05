Ragusa. Polizia arresta una persona per evasione dai domiciliari

Ieri la Polizia di Ragusa ha tratto in arresto un 43enne evaso dalla detenzione domiciliare a cui era stato sottoposto per scontare una pena residua di 7 mesi e 23 giorni per furto aggravato. Durante i normali controlli eseguiti giornalmente da equipaggi della Polizia di Stato nei confronti dei soggetti sottoposti a misure restrittive domiciliari o di prevenzione, l’equipaggio della volante accertava che il soggetto, non si trovava in casa. Sono state immediatamente avviate le ricerche del soggetto che, da lì a poco, veniva rintracciato in una pubblica via, mentre faceva rientro a casa. Appurato che il predetto si era allontanato dalla propria abitazione senza alcuna autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato tratto in arresto per il reato di evasione e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, risottoposto ai domiciliari in attesa del giudizio.

