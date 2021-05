Modica. zone blu sospese fino al 23 maggio per cambio gestione

A partire da venerdi 7 maggio è temporaneamente sospeso il servizio di parcheggi a pagamento su tutto il territorio modicano. La sospensione è propedeutica all’inizio della nuova gestione. Il servizio riprenderà regolarmente lunedi 23 maggio. “Era necessario sospendere il servizio – commenta l’Assessore alla Polizia Locale Pietro Lorefice – per consentire alla nuova ditta di aggiornare le strisce blu, mettere in funzione i totem per i biglietti dove saranno previste diverse tipologie di pagamento, dai contanti alla carta passando anche per l’app creata per consentire il pagamento della sosta direttamente dal proprio smartphone”. Da lunedi 10 maggio e fino a venerdi 14 maggio, per i possessori di park cards non ancora utilizzate, è possibile ottenere il rimborso presso l’ufficio Multiservizi a Palazzo di Cultura. L’ufficio sarà aperto dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00. I rivenditori di biglietti saranno contattati personalmente da un responsabile della Multiservizi per avviare le procedure di rimborso”.

