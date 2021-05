Scicli. Approvata la graduatoria progressioni economiche orizzontali

Si è finalmente concluso l’iter amministrativo relativo alle selezioni delle Progressioni Economiche Orizzontali riferite all’anno 2020 al Comune di Scicli e si sta finalmente concretizzando, dopo tredici anni, un’aspirazione del Personale dipendente manifestata più volte al sindacato, che trova oggi conferma nell’approvazione della graduatoria di merito.

“Si tratta di un contingente di 107 unità pari al 50 % del Personale dell’Ente, avente diritto, si legge in una nota del segretario generale della FP CGIL di Ragusa, Nunzio Fernandez, distribuito su varie categorie, in particolare con le determinazioni n. 597 e 598 del 04.05.2021 viene approvata la graduatoria di merito che vede circa la metà dei dipendenti del Comune fare un passaggio di livello economico, attraverso l’istituto della progressione economica orizzontale.

Si tratta di n. 4 dipendenti in categoria D (P.O.) n.18 in cat. A, n.15 in cat. B 1, n. 4 in cat. B 3, n. 54 in cat C e n. 12 in cat. D. Il risultato raggiunto è molto importante ed allarga il perimetro delle tutele verso i dipendenti dell’ente, basti pensare che l’ultima progressione orizzontale risale al 2008, quindi l’odierno risultato ristora una lunga attesa del Personale dipendente.

Non possiamo che ritenerci sodisfatti dal raggiungimento di questo ulteriore traguardo, che incoraggia il sindacato e in particolare le donne e gli uomini della FP-CGIL, che in questi anni, non hanno mai fatto mancare il prezioso contributo attraverso importanti iniziative, che hanno agevolato il recupero di ingenti risorse, che non erano state mai negoziate, anche per effetto di alcune criticità passate, emerse con la gestione commissariale e con la crisi finanziaria che non consentiva il raggiungimento di questi importanti obiettivi.

Ovviamente, il risultato raggiunto, non è solo merito dell’azione sindacale, che ha comunque beneficiato del contributo e il supporto dei lavoratori, ma anche dell’apertura di questa amministrazione, che in questi anni è stata ed è vicina e sensibile alle aspettative dei lavoratori dell’Ente e ha condiviso il percorso delineato dalla FP CGIL su Scicli.

Risulta del tutto evidente, che l’odierno obiettivo rappresenta una tappa e non il traguardo della FP-CGIL.

Da subito sarà all’opera per ampliare la platea dei lavoratori che potranno beneficiare delle Progressioni Economiche Orizzontali, ma anche per verificare la possibilità di accesso alle Progressioni Verticali, integrare il numero delle ore al Personale part time dell’Ente che in questi anni è stato protagonista di un eccezionale recupero, conferendo qualità ai servizi erogati dall’Ente, malgrado il significativo blocco del turn over, non abbia consentito il fisiologico ricambio del Personale.”

