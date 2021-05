Pozzallo. Stagione balneare, videoconferenza della Capitaneria

Si è svolta la riunione, in videoconferenza organizzata dalla Capitaneria di Porto di Pozzallo, che ha visto la partecipazione dei Sindaci degli otto comuni costieri della provincia iblea, dei rappresentanti dell’Assessorato regionale Territorio ed Ambiente, del Libero Consorzio Comunale di Ragusa e delle Associazioni dei sindacati dei balneari. L’incontro ha consentito di valorizzare e condividere alcune proposte formulate nell’ottica di implementare la sicurezza dei bagnanti, migliorare il servizio reso a beneficio dell’utenza balneare e focalizzare gli aspetti connessi alla tutela dell’ambiente marino, in un periodo in cui si registra una forte antropizzazione dei litorali di giurisdizione. In tal senso il Comandante della Capitaneria di Porto di Pozzallo, Capitano di Fregata (CP) Donato Zito, ha esposto a beneficio dei partecipanti alcune importanti novità ed interventi che riguarderanno la nuova Ordinanza di Sicurezza balneare (in corso di revisione), finalizzate ad implementare la sicurezza della balneazione soprattutto per le spiagge libere ricadenti nell’ambito

della Provincia Iblea.

Inoltre, l’incontro è risultato proficuo, vista la partecipazione dei rappresentanti dell’Assessorato regionale Territorio ed Ambiente, anche al fine di illustrare, a beneficio dei rappresentanti delle Associazioni dei sindacati dei balneari, alcuni importanti aspetti afferenti la gestione del demanio marittimo. L’incontro in parola, come anticipato dallo stesso Comandante Zito, risulta prodromico ad un ulteriore imminente incontro in videoconferenza con i concessionari delle strutture recettizie della Provincia teso ad illustrare, nel dettaglio, le modifiche all’Ordinanza di Sicurezza Balneare in corso di elaborazione.

Salva