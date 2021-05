Sostegno terziario. Ebt Ragusa delibera erogazione 50 mila euro

L’Ente bilaterale del terziario di Ragusa ha deliberato di destinare, anche per l’anno 2021, un cofinanziamento delle misure a sostegno dei lavoratori e delle aziende del terziario associate per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19. Il consiglio direttivo, riunitosi nei giorni scorsi nella sede di via Roma, a Ragusa, ha deciso di utilizzare somme pari a 50mila euro per contributi solidaristici rivolti ai lavoratori particolarmente colpiti dalla crisi che abbiano subito una sospensione o una riduzione delle attività lavorative a seguito dell’emergenza epidemiologica. Parimenti, parte delle risorse sarà erogata a favore delle imprese associate che hanno subito i contraccolpi della pandemia. “E’ il secondo intervento del genere – afferma il presidente di Ebt Ragusa, Gianluca Manenti – che abbiamo attuato nel giro di pochi mesi nel contesto del periodo caratterizzato dall’emergenza pandemica. A settembre erano stati erogati 75mila euro, ora 50mila euro. Insomma, un impegno non da poco che abbiamo cercato di concretizzare considerata la particolarità della situazione. Con le risorse a nostra disposizione, abbiamo cercato di creare un elenco, sulla scorta delle istanze presentate in cui si ravvisano le principali necessità, per aiutare chi si trova in difficoltà. Ringrazio il direttivo per l’unità d’intenti: oltre a Confcommercio Ragusa, anche le sigle sindacali che assieme all’associazione di categoria costituiscono il fulcro dell’Ente bilaterale, vale a dire Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, per avere sostenuto e condiviso questo percorso e soprattutto per avere incoraggiato lungo tale direzione l’azione dell’Ebt. Continuiamo a fornire piccoli sostegni. Ma riteniamo che, in un momento del genere, qualsiasi aiuto possa risultare utile per permettere alle imprese del nostro territorio, il cui capitale sociale è insostituibile, di rimanere in vita”. Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici dell’Ebt Ragusa in via Roma 212 al numero telefonico 0932.622522.

