Scerra e Lorefice e il Superbonus in Provincia di Ragusa

Venerdì scorso si è tenuto l’incontro pubblico sul Superbonus 110% promosso dai parlamentari nazionali del Movimento 5 Stelle, Filippo Scerra e Marialucia Lorefice.

Nel corso dell’incontro, cui ha partecipato anche la Viceministra all’Economia e Finanze Laura Castelli, l’Ing. Prisinzano (Responsabile Nazionale del Laboratorio Supporto Attività programmatiche per l’efficienza energetica di ENEA) ha presentato i dati aggiornati sui risultati della norma a livello Nazionale e nelle Provincie di Ragusa e Siracusa.

In particolare quindi, oltre ad una serie di importanti chiarimenti tecnici su Asseverazioni Tecniche e processo di Cessione dei Crediti e Visto di Conformità, si è data informazione che a livello Nazionale sono stati aperti 12.745 Asseverazioni Tecniche per un valore di ben 1,631 miliardi di cui 1,112 miliardi già spesi ed in particolare sulla Provincia di Ragusa si registrano fino ad ora 60 Asseverazioni Tecniche per un valore di 6 milioni euro di cui 4,5 milioni di euro già spesi e rendicontati con una distribuzione fortemente sbilanciata in favore degli edifici unifamiliari mentre evidentemente sono più lunghi i tempi necessari per la partenza dei cantieri nei condomini.

Una norma che, dopo una fase in cui i tecnici in particolare hanno dovuto acquisire tutte le precisazioni e i chiarimenti dati da Enea ed Agenzia delle Entrate, ha cominciato a far registrare tassi di crescita davvero molto importanti lasciando immaginare una accelerazione esponenziale di giorno in giorno.

Un’ottima notizia, dunque, per i cittadini che intendono riqualificare le abitazioni, per i Tecnici e per tutto il settore edile ed impiantistico nonché per il mondo del lavoro che sta già vedendo risalire i tassi di occupazione specifica del settore.

