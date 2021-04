Vaccini. Porte aperte negli Hub di Ragusa, Modica e Vittoria

Vaccinazioni senza prenotazione in tutti gli hub della provincia di Ragusa: ex ospedale Civile – Ragusa; contrada Beneventano – Modica e “Fiere” Vittoria.

Torna da oggi mercoledì 28 aprile e fino al 2 maggio, l’iniziativa promossa dalla Regione che già nelle scorse settimane ha consentito di incrementare il numero delle somministrazioni del siero anticovid.

Anche in questa occasione la somministrazione sarà rivolta a precisi target della popolazione che rientrano nell’attuale Piano nazionale vaccini.

Tale iniziativa – finalizzata ad ampliare il più possibile la platea di soggetti da vaccinare – è rivolta a tutti i cittadini con più di 60 anni – classe 1961 – e ai soggetti di ogni età appartenenti alla categoria prioritaria dei c.d. “fragili” – secondo i criteri stabiliti dal Piano nazionale vaccini -, che, anche in assenza di una previa prenotazione e indipendentemente dalla tipologia di vaccino alla quale si ha diritto, si presentino volontariamente per la somministrazione del vaccino.

Il servizio è attivo dalle 8 alle 20.

Gli hub vaccinali della provincia saranno organizzati con corsie dedicate: oltre a quelle riservate ai cittadini già prenotati, verranno infatti allestiti dei corridoi proprio per i soggetti over 60 e per le persone con patologie ad elevata fragilità che si presenteranno spontaneamente presso le strutture siciliane dedicate alla vaccinazione.

