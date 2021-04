I Comunali di Pozzallo possono usufruire da oggi del buono pasto

Tutti i dipendenti del Comune di Pozzallo potranno usufruire da oggi del “buono pasto” sostitutivo del servizio mensa. Un traguardo tagliato grazie all’impegno del sindacato e alla volontà dell’amministrazione comunale. A darne comunicazione la Cisl Fp che parla di un risultato importante visto che il servizio non veniva riconosciuto da un decennio. “E’ per questo – sottolinea il segretario generale della Cisl Fp, Daniele Passanisi – che è doveroso ringraziare in primis il sindaco Roberto Ammatuna per avere portato a compimento un impegno che aveva preso con le parti sociali; inoltre, un ringraziamento particolare è da rivolgere anche ai dirigenti sindacali aziendali della Cisl Fp del Comune di Pozzallo che, con la loro febbrile tenacia, sono riusciti a portare avanti, e a chiudere, la vertenza per il riconoscimento di un diritto che i dipendenti comunali attendevano da troppo tempo”. “La nostra azione di tutela per i lavoratori – prosegue la segretaria territoriale Sandra Farruggio – non cessa sicuramente qui. Il prossimo obiettivo della Cisl Fp è quello di garantire l’incremento, nel più breve tempo possibile, dell’orario di lavoro ai dipendenti part-time del Comune di Pozzallo, fino a trasformare, laddove la normativa lo consente, il rapporto di lavoro in full-time”. “Siamo sicuri – prosegue ancora il segretario generale Passanisi – che l’amministrazione vorrà sposare questa causa, visto che fino ad oggi ha rispettato tutti gli impegni presi avendo effettuato, dopo 20 anni di attesa, un incremento orario di 2 ore settimanali nel 2019 e di altre 2 ore settimanali nel 2020. La Cisl Fp si adopererà con tutte le proprie energie per continuare a garantire dignità lavorativa ai 69 dipendenti comunali part-time che, nonostante tutto, assicurano con spirito di abnegazione l’erogazione di servizi importanti all’intera collettività pozzallese”.

