Serie C, ancora una vittoria per la Volley Modica contro Agira

Arriva un’altra vittoria per la Volley Modica in Serie C, la sfida contro Agira viene chiusa dai ragazzi di Distefano con un netto 3-0. Un gruppo unito e che dimostra di essere il futuro di questo sport. Personalità e voglia di vincere, sono state esaudite le richieste del mister e la sua voglia di scendere pronti e senza paura.

La vittoria nasce da due set equilibrati ma sempre in pugno per la formazione modicana. Il primo set si chiude sul 25-19, la gara inizia con l’atteggiamento giusto, gli avversari provano a scalfire il muro di Salonia e compagni con l’intenzione di mettere pressione e timore alla controparte in campo. Il secondo set si chiude sul 25-20, una frazione di gara che vede Agira voler rimediare allo svantaggio iniziale ma che ha davanti un ostacolo importante. La rimonta non si conclude e Modica chiude con una vittoria anche il secondo set.

Tutto si chiude con un set più agevole per i padroni di casa, gli avversari non hanno più la concentrazione per tornare in campo e ribaltare una situazione ormai compromessa. La vittoria per la formazione della contea arriva con un netto 25-14 che dimostra la voglia di giocare e di dare il massimo anche a risultato, praticamente, acquisito.

Vincere non è mai scontato e non può che essere un motivo di orgoglio per società e tecnico, quest’ultimo a fine gara specifica: “Non ho molte parole su questa gara, i ragazzi sono stati bravissimi ma io voglio pensare solo alla prossima gara contro Tremestieri Etneo. Puntiamo a giocare bene anche quella e dimentichiamoci in fretta di questa vittoria”.

