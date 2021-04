Lavori alla “Valata” di Pozzallo. Che pensa la Sovrintendenza?

Qualcuno nella splendida marinara città di Pozzallo fa una gran confusione sul concetto del fare. Che non può prescindere dal rispetto dei luoghi, del paesaggio e dell’ambiente, testimoni oculari di beni culturali di immenso valore storico-sociale (il mare, le coste, le spiagge) e di immodificabile bellezza universale.

Tutto bene per la Soprintendenza per i Beni culturali e ambientali?

Nella vita di tutti i giorni da privati cittadini e da pubblici amministratori si può sbagliare. Stiamo parlando di “umani”. Per dirla in dialetto, dunque, truppicare, è lecito e possibile. E che diamine. Nessuno è perfetto! Ma difendere a tutti i costi l’errore commesso è da presuntuosi. Sbagliare in buona fede è roba di questo mondo. Qual è il problema? A meno che non ci siamo accorti di essere governati da extraterrestri.

(Foto Massimo Assenza).

