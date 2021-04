Danza Sportiva. Move Dance di Modica brilla a Borgoricco

Ad un anno di distanza, la modicana Move Dance torna in pista a Borgoricco (Padova) per far risplendere le sue stelle. Giovanni Cavallo e Maldivia Polini tra i “Professionisti”, hanno conquistato il secondo posto su 14 coppie in pista, mantenendo sempre alto il nome della Move Dance tra le stelle del firmamento della danza sportiva. I giovani Stefano Maltese e Chiara Cerullo, sono riusciti ad accedere, poi, all’ambitissima semifinale della categoria Under 21, gareggiando con ben 45 coppie. A seguire anche Mariangela Tumino e Lorenzo Cavallo sono riusciti ad entrare nei 48 su 110 coppie in pista, nella classe “Internazionale Amatori”. “Il livello in pista era altissimo,con le migliori coppie di atleti della danza sportiva decisi a dare il massimo e ad accendere le luci su questo sport dopo più di un anno di fermo – spiega Mariangela Tumino. – Indossare i nostri abiti da gara, calzare le scarpe per scendere in pista è stato emozionante come se fosse la prima volta. Si respirava una grande energia, nonostante i protocolli di sicurezza fossero alti”

“ Torneremo in pista a fine giugno” aggiunge Lorenzo Cavallo -. Non possiamo fermarci davanti a questo brutto momento, la danza sportiva ha tanto da offrire e noi siamo decisi a dimostrarlo”.

