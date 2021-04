Disservizi idrici da oggi a Modica Alta.

Da oggi disservizi nell’erogazione idrica a Modica Alta, a causa di un guasto all’elettropompa istallata all’interno del serbatoio Chirichiddi. La squadra di manutenzione sta già provvedendo alla sostituzione della stessa, al fine di assicurare il rifornimento idrico nella parte alta della città, in particolare, viale Manzoni , Via Botta, Via Loreto Gallinara, Via Loreto, Vanella 156, Vanella 155, Via Catagirasi, Corso Sicilia, Via Roma, Corso Regina Margherita, Corso Regina Elena, Corso Vittorio Emanuele e tutte vie limitrofe. La situazione dovrebbe normalizzarsi non appena saranno completati i lavori.

