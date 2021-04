Pozzallo. Don Cerruto ricoverato a causa del Covid-19

Don Salvatore Cerruto, attuale parroco della Chiesa Madre di Pozzallo e vicario foraneo della Città, è ricoverato presso il reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale Giovanni Polo II di Ragusa, dopo aver contratto nei giorni scorsi il Covid-19. Il Vicario Generale della Diocesi di Noto, Mons. Giurdanella, in una nota pubblicata sulla pagina Facebook ufficiale ha precisato alcune informazioni sul suo stato di salute. “Carissimi, vi comunico che, da quanto appreso stamattina dal Rev.do Cappellano dell’Ospedale di Ragusa, le condizioni di salute di Don Salvatore Cerruto sono stazionarie.

Sia ieri che oggi ha ricevuto la Santa Comunione, ha ringraziato il Vescovo, i confratelli e quanti lo accompagnano con la preghiera. Necessita dell’ossigeno e rimane nel reparto malattie infettive per proseguire le cure necessarie. Sarete aggiornati in base al decorso ospedaliero.”

