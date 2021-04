Oggi lavori IV Commissione. PD e M5S Ragusa non parteciperanno

Non retrocederemo di una virgola. Rimarremo arroccati sulla nostra posizione aventiniana. I chiarimenti richiesti non sono mai arrivati. E ribadiamo che questa vicenda non si può fare passare sotto silenzio”. Così i consiglieri comunali di Ragusa Sergio Firrincieli e Alessandro Antoci, entrambi Cinque Stelle, e Mario Chiavola, Pd, rispetto alla nuova convocazione della IV commissione prevista per questa mattina. “Credevamo che l’amministrazione della trasparenza, l’amministrazione dei migliori, così come spesso si suole autodefinire – affermano i tre consiglieri di opposizione – si muovesse lungo l’unica direzione per noi possibile, quella, cioè, di chiarire che cosa è accaduto, quale la ragione circa l’utilizzo di una pratica, da parte del presidente dell’organismo, la consigliera Gianna Occhipinti, secondo noi in netto contrasto con il regolamento. E, invece, nulla di tutto questo. Tutto liquidato con la massima superficialità, come se cose del genere potessero verificarsi periodicamente, come se le anomalie al regolamento fossero all’ordine del giorno”.

“E non si può neppure archiviare come una distrazione – continuano i tre consiglieri – perché se distrazione c’è stata in occasione della prima battuta, l’errore è stato fatto notare ma si è comunque voluto perseverare nel mantenerlo. Ecco perché, a nostro modo di vedere le cose, non è un fatto superabile considerato che, come abbiamo ribadito più volte, si parla di una palese violazione del regolamento. L’unica cosa che possiamo fare è continuare a mantenere la nostra posizione di stallo. Continueremo, quindi, a non partecipare ai lavori della IV commissione sino a che non si farà luce sull’intera vicenda”.

