Infezione da Covid e congedo dipendenti. Chiarisce Ebt Ragusa

Il D.L. n. 30/2021 ha introdotto un congedo a favore dei genitori lavoratori dipendenti. A comunicarlo alle imprese del terziario della provincia di Ragusa è l’Ebt che spiega come l’agevolazione sia rivolta: ai dipendenti con figli conviventi minori di 14 anni, per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata dell’infezione da Sars Covid-19, della quarantena da contatto del figlio ovunque avvenuto, nonché alla durata del periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza; e ai dipendenti con figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della Legge n. 104/1992, senza limiti di età, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per i quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura. L’Ebt Ragusa precisa, altresì, che l’Inps, con messaggio n. 1642 del 22 aprile scorso, ha debitamente informato che, per i datori di lavoro privati con lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione privata, è stata anticipata al mese di marzo la possibilità di esporre il codice di conguaglio S123 e il relativo codice evento MZ2, avente il significato di “Congedo 2021 per genitori Dl n. 30/2021 – art. 2”. Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici dell’Ebt Ragusa in via Roma 212 al numero telefonico 0932.622522.

