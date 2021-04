Nuovo Commissario di Polizia in visita a Palazzo San Domenico

Visita di cortesia, stamattina del nuovo Commissario di Polizia, Eva Carpintieri accompagnata dal Vice Questore Emanuele Giunta a Palazzo San Domenico a Modica.

Accolti dal sindaco, Ignazio Abbate, dal Comandante la Polizia Locale Rosario Cannizzaro e dagli Assessori Monisteri e Aiello, il neo Commissario si è intrattenuto in una piacevole conversazione con il primo cittadino parlando in particolar modo della sicurezza in città ed esprimendo piena soddisfazione, per essere stata assegnata come primo incarico a dirigere il Commissariato di Modica, nell’auspicio di poter fare un buon lavoro in collaborazione con le istituzioni cittadine. Il Sindaco ha ringraziato per la vista di cortesia il Commissario Carpintieri e il Vice Questore Giunta, assicurando piena collaborazione da parte del Comune. Al termine dell’incontro il Sindaco ha donato ai due ospiti il libro “Modica di Pietra e luce”.

