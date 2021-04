Marina Marza (Ispica). “Strade pericolose invase dalla sabbia”

“Contattati da numerosi cittadini ispicesi e non abbiamo effettuato brevissimi sopralluoghi prendendo atto del pericolo che riguarda la viabilità lungo alcuni tratti della litoranea per l’eccessiva presenza di sabbia sulla carreggiata”.

I Consiglieri comunali Carmelo Oddo, Angelina Sudano, Giuseppe Roccuzzo, Pierenzo Muraglie, Mary Ignaccolo e Giovanni Muraglie si riferisco, in particolare, alla sabbia che ha invaso parti importanti di carreggiata ed il marciapiede/passeggiata sempre più utilizzato ed apprezzato da tantissimi.

“Nella speranza che, così come negli anni passati, la nostra fascia costiera possa distinguersi per pulizia e decoro, riteniamo che si debba procedere subito a trovare rapide soluzioni al problema considerato che la presenza della sabbia sulla strada costituisce un grave pericolo per l’incolumità degli utenti”.

Salva