L’attore modicano Giovanni Mavilla nella serie televisiva “Anna”

Il giovanissimo modicano Giovanni Mavilla, è tra i principali protagonisti della serie televisiva su Sky “Anna”.

Anna è una miniserie televisiva italiana del 2021 creata da Niccolò Ammaniti. E’ composta da sei puntate ed è basata sull’omonimo romanzo del 2015 di Ammaniti.

Le immagini svelano per la prima volta il cast e la protagonista: l’esordiente Giulia Dragotto (13 anni, scelta fra oltre duemila candidate) è Anna, una ragazzina che in un mondo devastato da un virus, in cui gli esseri umani vivono quattordici anni, parte alla ricerca del fratellino rapito, Astor, interpretato da Alessandro Pecorella (9 anni, anche lui alla sua prima apparizione in tv.).

Nella serie, il giovane attore modicano recita nel ruolo di Pietro.

