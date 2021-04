Cassì: “I riconoscimenti di Ragusa sono il risultato del lavoro di tutti”

“Talmente esigente e desiderosa di migliorarsi, Ragusa – dichiara il sindaco Peppe Cassì – spesso tende a sottolineare così tanto le inevitabili carenze ed imperfezioni da correggere, da trascurare quanto di buono sa fare. Eppure, riconoscimento dopo riconoscimento, è innegabile come la nostra comunità sappia agire con efficacia rara all’interno del difficile contesto del Sud Italia.

Non sono io a dirlo, sarebbe troppo semplice, ma lo testimoniano attestati e risultati oggettivi e inconfutabili.

Negli ultimi giorni la nostra città:

– ha ottenuto la seconda tranche, pari a 440.238€, del finanziamento regionale da destinare a buoni spesa per le famiglie in difficoltà a causa del Covid. Del provvedimento hanno beneficiato solo i Comuni (circa 90 su 390) che sono stati in grado di fornire alla Regione il rendiconto dei contributi distribuiti con i fondi della prima tranche;

– è una delle 2 città capoluogo (su 9) ad aver ottenuto conferma dei fondi per progetti di “Democrazia partecipata”. Due terzi dei comuni siciliani sono stati sanzionati per irregolarità nelle procedure e dovranno restituire le somme erogate;

– è uno dei 44 comuni siciliani (su 390) a rispettare i termini di pagamento per prestazioni e forniture: Ragusa anzi anticipa di qualche giorno rispetto alle scadenze di legge. Un modo di operare scrupoloso e rispettoso di aziende e lavoratori;

– è tra i 130 comuni siciliani (su 390) ad aver raggiunto nel 2019 la soglia del 65% di raccolta differenziata dei rifiuti, secondo per numero di abitanti solo a Marsala. Con ciò ottenendo dalla regione un premio di 193.269€, del cui utilizzo si riferirà a breve;

– ha ottenuto che la propria zona artigianale rientrasse tra le ZES (Zone Economiche Speciali), pur difettando del requisito principale richiesto e cioè l’essere sede di porto commerciale o di aeroporto.

– ha ottenuto ancora una volta la “bandiera verde” riconoscimento attribuito di pediatri italiani alle località balneari adatte a bambini e ragazzi da 0 a 18 anni;

– ha avuto conferma di un finanziamento da 3.6 milioni (su un totale disponibile di 16 milioni per la intera Sicilia) di un progetto di riqualificazione della riserva dell’Irminio, che prevede la realizzazione di una pista ciclabile al suo interno.

Non è un caso quindi che i progetti presentati dal nostro Comune a tutti i livelli siano spesso ai primi posti delle graduatorie di finanziamento, a riprova di una macchina comunale che viaggia a pieno regime, perseguendo strategie di ampia prospettiva.

I risultati che Ragusa ottiene sono merito di tutti: del dipendente pubblico spesso bistrattato e della signora che separa attentamente la plastica dal cartone, di chi progetta anche nei week end e nei giorni liberi e di chi esegue, di chi assiste una famiglia in difficoltà e di chi dona un po’ del suo tempo per “adottare un kilometro” e tenerlo curato.

Siamo una città grande, solo che a volte lo dimentichiamo”.

