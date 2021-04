Consiglio Comunale di Ispica non soddisfa la minoranza

“La maggioranza si impalla ed è costretta a ritirare la proposta portata in Consiglio comunale sulla cessione di cubatura”. Per Consiglieri Comunali di Ispica, Angelina Sudano , Carmelo Oddo, Giuseppe Roccuzzo, Giovanni e Pierenzo Muraglie, dopo la riunione della civica assise di giovedì scorso.

“Mesi di studio e di confronto con i tecnici ispicesi – così è stato detto giovedì sera durante i lavori – sono stati utilizzati per la formazione della delibera trasmessa al Consiglio comunale ed avente ad oggetto il regolamento che disciplina l’utilizzo della cubatura.

Non sono stati sufficienti – evidentemente,

aggiungiamo noi – per giungere alla formulazione di un ordine del giorno chiaro anche perchè probabilmente all’interno della maggioranza sull’argomento ci sono più posizioni.

Si tratta di una proposta diversa rispetto a quella formulata dalla precedente Amministrazione comunale che non poneva alcuna limitazione.

La proposta di regolamento presentata dalla precedente Amministrazione comunale non è stata mai discussa nel merito e mai messa ai voti.

È stata sempre rinviata nel corso della precedente consiliatura dato che l’Amministrazione negli ultimi mesi poteva contare solo su 9 Consiglieri comunali dei 20 assegnati all’ente”.

La proposta è stata di fatto bocciata perchè rinviata agli uffici per essere riscritta.

La minoranza consiliare ha fatto notare nel corso del dibattito alcune incongruenze e depositato un emendamento che eliminava il principio di contiguità del foglio catastale per il trasferimento della cubatura da un fondo all’altro facendo prevalere il criterio della distanza massima di 2,5 km.

L’emendamento della minoranza non è stato posto in votazione.

“La minoranza ha avviato cun confronto sereno sul tema con la maggioranza.

La stessa responsabilità sarà usata nella prossima seduta per giungere, dopo un anno quasi, a dotare gli uffici di alcune direttive che possano aiutare a superare dubbi interpretativi, tempi lunghi e la mancata assunzione di responsabilità.

La volontà è quella di collaborare per il bene della città”.

