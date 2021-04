Vaccinazione senza prenotazione in Sicilia. Riceviamo

Il governatore della Sicilia Nello Musumeci, nel mese di aprile 2021 ha dato delle disposizioni per i cittadini che si vorrebbero vaccinare con l’Astrazeneca avendo l’età dai 60 a 69 non hanno l’obbligo di effettuare la prenotazione, basta presentarsi nel weekend in qualunque centro vaccinale.

Fin qui tutto sembra che sia un’ottima iniziativa, però non prevedendo i disagi che dovranno affrontare i cittadini che si erano prenotati due mesi fa, che ad’alcuni di loro gli coincide la data assegnata nel weekend, questi presentandosi al centro di vaccinazione previsto si sono trovati assieme ad una marea di persone non prenotate, creando degli assembramenti inevitabili, e i sanitari non rispettando l’ora di coloro che erano prenotati, Il sottoscritto da ignorante in materia avrebbe da proporre, ai responsabili di codesti centri, di fare effettuare due file una dedicata agli avventurieri che non sono prenotati, prendendo i numeri in’ordini di arrivo, e l’altra dedicata solo per quelli prenotati, così non ci sarebbe stato il malcontento.

Alcuni mesi fa la maggioranza di cittadini, abbiamo criticato i furbetti i quali si sono vaccinati, scavalcando i turni di chi aveva più necessità di loro. ora questi menzionati sopra sono stati autorizzati da chi attualmente governa la Sicilia, però non ha previsto di organizzare prima, il personale sanitario come dovevano comportarsi per affrontare codesto problema, per evitare i disagi che si sono verificati alcuni giorni fa, facendo intervenire le forze dell’ordine e la TV locale.

Distinti saluti

Giovanni Amore

