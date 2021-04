Torna l’ambulanza del Seus 118 all’Arezzo di Ragusa

“A volte le sollecitazioni servono”. E’ quanto afferma il capogruppo del Pd al Consiglio comunale, Mario Chiavola, dopo avere appreso, a margine della denuncia sollevata nei giorni scorsi, che ieri l’ambulanza è di nuovo tornata operativa all’ospedale Maria Paternò Arezzo. “Una buona notizia – sottolinea Chiavola – in un momento, tra l’altro, molto delicato dal punto di vista dell’emergenza sanitaria. E, del resto, non aveva senso che il Sues 118 tenesse regolarmente operativo il personale all’interno di locali appositi senza la possibilità di potere disporre dell’ambulanza. Ricordiamo che si è trattato di un problema non di uno o due giorni, bensì di un disagio prolungato, andato avanti da metà marzo e risolto appena ieri. A ogni modo, tutto è bene quel che finisce bene e speriamo che non si debba più registrare una situazione simile che crea oltre che imbarazzo al personale anche e soprattutto un deficit sul fronte dei servizi che può costare caro a qualche cittadino che ha necessità. E questo dobbiamo cercare a tutti i costi di evitarlo. Insomma, prendiamo atto che la situazione è stata definita, adesso, per come era opportuno che fosse e auspichiamo che tutto, sul piano operativo, possa funzionare in futuro come si deve”.

Salva