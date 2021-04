Consorzio Universitario Ibleo. Arezzo consigliere delegato

“Una seduta proficua quella del consiglio di amministrazione del Consorzio universitario della provincia di Ragusa tenutasi martedì scorso. Mi piace sottolineare come si lavori in un clima di grande collaborazione”. E’ il presidente del Consorzio, Pinuccio Lavima, ad affermarlo mettendo in rilievo quali sono stati gli adempimenti espletati. “Intanto – afferma – sono stati esitati alcuni atti gestionali interni oltre ad approfondire le varie tematiche sulle iniziative programmatiche frutto del lavoro che dovremo sviluppare in questi mesi, finalizzato al rilancio dell’attività del Consorzio. Abbiamo nominato il consigliere delegato nella persona del dottor Carmelo Arezzo, componente del cda, così come previsto dall’articolo 25 dello statuto. Infine, abbiamo deciso di convocare l’assemblea dei soci a maggio, in data ancora da definire, per espletare ulteriori adempimenti statutari e illustrare il percorso che il cda intende portare avanti sulla scorta delle linee guida che ci siamo dati e che dovranno costituire il punto di riferimento della nostra azione”.

