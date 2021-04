In corso i lavori nella scarpata tra via Palermo e via Schininà a Ragusa

Sono in corso di esecuzione i lavori di bonifica, messa in sicurezza e riqualificazione della scarpata compresa tra via Palermo e via Mariannina Schininà a Ragusa. Con determinazione del Settore V – Politiche Ambientali, Energetiche, Verde Pubblico sono stati infatti affidati tali interventi, che comprendono anche alcune aree della Vallata Santa Domenica, all’impresa Battaglia Gaudenzio per un importo di €42.907,64 al netto del ribasso del 32,898 % oltre € 9.439,68 per Iva.

“Stiamo procedendo – dichiara il sindaco Peppe Cassì – alla la bonifica del costone prospiciente via Palermo, un’area quasi “normale” nel suo degrado visto che è rimasta abbandonata a se stessa per decenni. La manutenzione straordinaria del sito sta permettendo di restituire alla città spazi letteralmente perduti, di rimuovere una grande quantità di rifiuti e rottami, di mettere in sicurezza l’area sottostante su cui si sporgevano tronchi e pali pericolanti. La zona sarà quindi riqualificata con opere di ampliamento e dotata di nuova illuminazione pubblica”.

