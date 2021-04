Covid: altro decesso in provincia. Ragusa sfiora i 400 positivi

Sono ancora in aumento i casi di positività al coronavirus in provincia di Ragusa. Non dà tregua la curva che continua a crescere costantemente e ininterrottamente sopratutto a Ragusa e Vittoria dove la situazione sembra essere sfuggita di mano, contando quotidianamente numeri sempre più alti ma fortunatamente nelle altre città iblee tra cui Modica si registra una leggera flessione e da qualche giorno non si contano più positivi.

I dati dei soggetti positivi a Scicli è di 105 (-12 rispetto a ieri), Acate 19 (+2), Chiaramonte 7 (+2), Comiso 180 (+3), Giarratana 11 (-), Ispica 20 (-), Modica 126 (-), Monterosso 4 (-), Pozzallo 56 (+3), Ragusa 391 (+17), Santa Croce 47 (-2), Vittoria 267(+21). Le persone positive sono 1308 (ieri erano 1274) di cui 1233 in isolamento domiciliare, 59 ricoverate e 16 nella Rsa di Ragusa.

Al Giovanni Paolo II di Ragusa ci sono 28 persone ricoverate in Malattie infettive (di cui 4 fuori provincia); 17 in area grigia (di cui uno da fuori provincia) e 11 in Terapia intensiva. Al Guzzardi di Vittoria, 3 i ricoveri in area Covid. Si procede intanto con le vaccinazioni dei soggetti cosiddetti «fragili».

Dall’inizio della pandemia i guariti sono 8892 mentre i decessi 237.



