Ancora ottime notizie dalla Conad Scherma Modica

Dopo il weekend dedicato alle selezioni per i Campionati Italiani under17, nella stessa location del Palazzetto dello Sport di Santa Venerina (Acireale) è toccato alle selezioni per i Campionati Italiani under20. Questa volta il migliore dei fiorettisti della Conad Scherma Modica, con un ottimo secondo posto finale e il pass per la prova nazionale giovani, è stato Fernando Scalora, che riscattava così il nono posto della settimana precedente nella gara cadetti (risultato che gli era valso comunque la qualificazione per la fase nazionale di categoria). Dopo un turno preliminare con 4 vittorie e 2 sconfitte, Scalora sfornava un’ottima prestazione nei turni di eliminazione diretta. Negli ottavi vinceva contro il siracusano Magnano per 15/6, nei quarti affrontava in uno sfortunato derby il compagno di sala Spampinato (vincitore della precedente prova cadetti) vincendo per 15/10. In semifinale contro il catanese Longo, in svantaggio per gran parte dell’incontro, sfornava una prova di carattere con una rimonta che lo portava a fare suo il match per 15/14 al fotofinish. Giunto in finale accusando la fatica dei difficili assalti precedenti, non è mai stato veramente nel match perdendo nettamente dall’aretuseo Rossitto. Da segnalare la buona prova, seppur attualmente non sufficiente a raggiungere la qualificazione alla prova nazionale nel fioretto femminile di Agnese Maucieri 3º classificata e sempre nel fioretto maschile di Spampinato 5º , Palermo 6º ed Aprile 8º classificati.

Intanto da domenica in ritiro collegiale con la nazionale al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia Giorgio Avola ed il maestro Migliore, sono stati raggiunti dalla notizia della Federazione Internazionale di Scherma, dell’annullamento delle gare di coppa del mondo previste nel mese di maggio/giugno, chiudendo di fatto con la gara di Doha la stagione internazionale. Avola, attualmente quarto tra gli italiani, non avrà così più occasione per migliorare la sua attuale 29º posizione nel ranking FIE. Il prossimo appuntamento internazionale saranno direttamente le Olimpiadi di Tokyo, per le quali si attendono nelle prossime settimane le decisioni del commissario tecnico sui nomi dei convocati.

Prossimo weekend tocca al ritorno in gara per gli under14 di spada, sempre a Santa Venerina, dove il comitato regionale ha oramai rodato una perfetta macchina organizzativa in termini di protocolli anticovid.

