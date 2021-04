Contributi sui tributi alle imprese locali. Novità da S.Croce Camerina

La Giunta Comunale di Santa Croce Camerina ha fissato le linee di indirizzo per l’erogazione e la proroga al prossimo mese di maggio dei contributi sui tributi comunali alle imprese che hanno dovuto sospendere l’attività o che hanno subito rilevanti danni economici dalle misure contingibili e urgenti adottate sul territorio un contributo a valere sui tributi comunali gravanti sulle stesse. Con un’apposita delibera si prevede un contributo per IMU, TASI e TARI, che non potrà superare l’importo dei tributi comunali dovuti dalla singola impresa per l’anno 2020 e che, qualora il totale dei contributi richiesti dovesse superare l’ammontare stanziato nel fondo di cui in premessa, l’importo erogato verrà ridotto percentualmente in pari misura a tutti gli aventi diritto. Pertanto le domande di contributo potranno essere presentato fino alla data del 15-05-2021. La modulistica è scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Santa Croce Camerina, oppure rivolgersi agli uffici comunali preposti.

“Si tratta di una misura molto importante per la vita economica delle imprese del territorio – dichiara il Sindaco Giovanni Barone. La proroga dei termini, non potrà che rappresentare un’ulteriore boccata d’ossigeno per tutte quelle imprese che hanno subìto ingiustamente l’emergenza sanitaria. Un tessuto economico destinato a soffrire anche per i prossimi mesi. Come amministratore non potevo che suggerire alcuni interventi che leniscano la condizioni che vivono gli imprenditori locali. Sono certo che questa proroga dei termini per la presentazione delle domande per il contributo sui tributi comunali, rappresenta un ulteriore punto di appoggio per una (speriamo) immediata ripartenza. Avevo già dichiarato in alcune occasioni, che l’Ente comunale non sarebbe rimasta con le mani in mano.”

