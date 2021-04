Monterosso Almo. Inaugura l’Aula innovativa Scuola Primaria

Giovedì prossimo , 22 aprile, alle 10, nei locali della Scuola Primaria verrà inaugurata l’Aula Innovativa. L’ambiente innovativo è stato progettato e trasformato in maniera radicale in linea agli obiettivi previsti dall’Azione 7 del Piano Nazionale Digitale. L’ambiente di apprendimento è stato realizzato con una dotazione di attrezzature ed arredi innovativi. L’aula abbastanza grande e soleggiata rende tutto l’ambiente non solo piacevole ma anche accogliente. Ricco di dotazioni per le attività Steam , piccoli dispositivi per il Making e dispositivi per la robotica, notebook dell’ultima generazione, monitor interattivo e collaborativo di 65” 4K UHD con tecnologia D-LED ed una stampante 3D.

Nell’aula rettangolare , estesa più di 70 mq, in un angolo è stata sistemata una Tribunetta-Arena. Inoltre sono stati realizzati quattro postazioni di lavoro con sedie colorate per ogni postazione di lavoro e dei tavoli modulari anche essi colorati. “ La scuola non si ferma – afferma il dirigente scolastico Claudio Linguanti – e una piccola scuola in un piccolo paesino può essere esempio e speranza per tutti”.

