Ambulanza di ultima generazione assegnata a Chiaramonte Gulfi

A assegnata al PTE di Chiaramonte Gulfi una nuova ambulanza di ultima generazione. Si tratta di un mezzo Peugeot munito di ogni necessaria strumentazione medicale per il soccorso. Infatti il mezzo è dotato di nuovi aspiratori nonché di un sistema satellitare in grado di stare collegato con la centrale provinciale. “ È sicuramente un primo importante passo – afferma il primo cittadino Sebastiano Gurrieri – per un significativo miglioramento dei servizi offerti dal nostro strategico PTE. Inoltre, tramite le interlocuzioni che si stanno avendo in questi giorni, a breve sarà garantita la presenza del medico rianimatore nel nostro PTE in servizio 24 ore su 24 “ .

