La Rosa. Bambini e adolescenti non socializzano da un anno

“Non vogliamo abbassare la guardia rispetto alla situazione che stiamo vivendo e cerchiamo in tutti i modi di sensibilizzare le istituzioni affinché possano trasmettere al governo il sentimento del Paese”. Così il presidente del Mpsi e responsabile provinciale Enti locali Lega Ragusa, Andrea La Rosa, interviene per dire la sua su un aspetto in particolare. “Pensiamo, in modo specifico – aggiunge La Rosa – alle generazioni di bambini e adolescenti che da più di un anno non socializzano, costretti a vivere fra tablet, smartphone e tv, oltre ai genitori che faticano a recitare una parte per non trasmettere ai propri figli le proprie preoccupazioni. Abbiamo spesso rivolto l’attenzione alle piccole e medie imprese, agli imprenditori, ai lavoratori in cassaintegrazione, a commercianti e ristoratori. Inutile nasconderlo, la gestione Conte-Arcuri è stata un disastro, ma ritengo che da questo esecutivo Draghi ci si aspetti di più e siamo certi che con la presenza della Lega arriveranno segnali concreti su un cambio di tendenza in favore di imprese e famiglie. Penso che Conte-Arcuri abbiano avuto un anno per programmare il piano di vaccinazione e che il generale Figliuolo, in soli 40 giorni, abbia dato la svolta. Ritengo, altresì, che la disperazione degli imprenditori e le manifestazioni di piazza rappresentino la certificazione del fallimento del governo Conte e che il cambio di passo del governo Draghi si vedrà, modificando gli attuali criteri, col decreto “Sostegni”, ora in Senato, e con il “Sostegni bis” che sarà varato dal Governo alla fine del mese. Riapriamo tutto in fretta e mettiamo fine a questo clima di incertezza che sta devastando le nostre aspettative per il futuro. Questo rimane convintamente il mio pensiero e proveremo a far sì che queste posizioni facciano presa verso chi di dovere”.

Salva