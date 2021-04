Lega e Mpsi. Costi fissi e bollette. “Situazione molto pesante”

“Costi fissi e bollette. Sono queste le spese da coprire, le richieste che arrivano dagli operatori economici della nostra area provinciale. Richieste che potranno trovare adeguata risposta con il decreto imprese in fase di definizione da parte del Governo nazionale e su cui la Lega ha esercitato un opportuno pressing politico affinché potesse vedere la luce al più presto. Ci aspettiamo che possa arrivare un altro sostegno anche alle attività del nostro territorio visto che la situazione sta diventando sempre più drammatica con il trascorrere dei giorni”. E’ quanto afferma il presidente del Movimento politico Sviluppo Ibleo, responsabile provinciale Enti locali Lega Sicilia, Andrea La Rosa, che, dopo aver condiviso il percorso tracciato dal leader regionale della Lega, on. Nino Minardo, ha preso atto dell’ulteriore tappa compiuta per dare concretezza al progetto di sostegno ai territori. “Ci attendiamo altresì – continua La Rosa – l’apertura di ristoranti e bar anche la sera, oltre a cinema, teatri e spettacoli all’aperto. Ci aspettiamo che intere categorie, da mesi ferme al palo pure sul nostro territorio, possano ricevere indicazioni chiare in merito a una riapertura che deve essere definitiva e senza più marce indietro. In provincia di Ragusa, il grande numero di piccole imprese presenti ci deve spingere a considerare che soltanto così si può cercare di ovviare allo stato di difficoltà con cui siamo stati costretti a fare i conti. Speriamo, davvero, che sia l’inizio di una nuova e bella stagione per il rilancio delle attività economiche presenti sul nostro territorio. Noi, come sempre, faremo la nostra parte in sintonia con i nostri rappresentanti a livello regionale e nazionale”.

Salva