Anteas Ragusa e l’iniziativa “Cor contento”. Esperienza digitale

Qualcuno si presenta dicendo: “Giornata terribile oggi. Va tutto storto”. Qualcun altro di rimando afferma: “Lascia stare: per me solo problemi su problemi”. E però, dopo un’ora di Cor Contento, diventa scientificamente impossibile non ritrovare il sorriso. E’ questo il senso dell’iniziativa promossa da Anteas in cui è possibile concedersi una pausa di spensieratezza, in allegria e semplicità, soprattutto tra amici. Ovviamente, il tutto on line, in videoconferenza, debitamente distanziati. Non conta l’ugola d’oro, ma la voglia di stare insieme. “Si è fatto un gran parlare di cori nella nostra città in questi ultimi giorni – sottolinea il presidente di Anteas Ragusa, Rocco Schininà – e con Cor Contento, adeguandoci all’iniziativa avviata a livello nazionale, abbiamo cercato e stiamo cercando di proporre un appuntamento leggero, spensierato, che consenta a tutti di partecipare. Come Anteas, cerchiamo di fare la differenza con il volontariato. E l’idea di questo coro digitale è tra quelle che ci consente di stare vicini anche se debitamente distanziati perché, naturalmente, ognuno si trova dietro uno schermo”.

