Centro Vaccinale. Incontro politico col direttore dell’Asp

Stamattina presso la Direzione del l’ ASP 7 di Ragusa, gli o norevoli Nello Dip asquale , Stefania Campo, nonché la portavoce e consigliera comunale del Movimento Cinque Stelle di Scicli , Concetta Morana, il segretario del PD di Scicli , Omar Falla e Michele Giavatto (PD) , hanno incontrato il Direttore Generale, Angelo Aliquò. Quest’ultimo, o ltre che sul mantenimento, ha dato rassicurazioni anche su l potenziamento del centro vaccinale di Scicli , atteso che l’obiettivo gio rnaliero da raggiungere per tutta la provincia è di 3300 vaccinati .

Dati di ieri, 180 0utenti vaccinati in provincia di Ragusa, di cui circa 80 (a domicilio, con vaccino Moderna), mentre per quanto riguarda il nostro territorio, Modica S.Cuore 137, Ospedale Maggiore 162, centro vaccinale del Busacca 150. Questi dati dimostrano la strategicità del punto vaccinale di Scicli, destinato ad aumentare per contribuire all’obiettivo provinciale – come riferito dal Direttore– nondimeno, verranno ulteriormente implementate le somministrazioni domiciliari atteso, anche, il ricorso ai medici di famiglia e volontari in pensione. Gli Onorevoli hanno, altresì, anticipato di volere suggerire all’assessorato Regionale alla Sanità di fare ricorso anche alle palestre/palazzetti dello sport e tutte le strutture presenti sul territorio ibleo che per ubicazione e dimensione si potrebbero prestare all’urgenza dettata dalla pandemia in atto ,per velocizzare ulteriormente la vaccinazione e garantire maggiore conforto nell’attesa della somministrazione, evitando assembramenti e scongiurando l’istituzione di nuove zone rosse.

