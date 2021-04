Atti vandalici a Pozzallo. Ammatuna si dice preoccupato

Da qualche giorno a questa parte, destano particolare preoccupazione a Pozzallo alcuni fatti e comportamenti poco inclini a quel senso comune di responsabilità e di civiltà che dovrebbe sempre contraddistinguere ogni comunità.

In particolare, le sistematiche rotture multiple della condotta idrica comunale, il puntuale disfacimento degli impianti tecnologici delle fontane artistiche allocate in piazza delle Rimembranze ed all’altezza della rotonda di via dell’Arno, lasciano presagire una probabile matrice dolosa.

A ciò, denuncia il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna, si aggiungono gli ormai quotidiani atti vandalici, che sfociano in innumerevoli danneggiamenti a diversi beni collettivi della città.

Ciò che maggiormente preoccupa è la sistematicità con cui detti eventi vengono perpetrati e che rischiano di arrecare ulteriori seri pregiudizi all’intera comunità pozzallese.

“Sono preoccupato per quanto sta accadendo negli ultimi giorni a Pozzallo – afferma il Sindaco Roberto Ammatuna – per questo mi sono rivolto alle forze dell’ordine, affinché siano svolte le opportune indagini e vengano intraprese le necessarie iniziative per scongiurare il verificarsi di tali incresciosi eventi”.

