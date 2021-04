Ritiro per i ciclisti del gruppo juniores della Gsd Almo 1966

Il gruppo juniores del Gsd Almo 1966 ha concluso in queste ore una quattro giorni di intenso lavoro organizzata dal sodalizio ibleo con l’obiettivo di preparare ancora meglio le prossime gare di una stagione 2021 che, purtroppo, continuerà ad essere caratterizzata dall’emergenza sanitaria. Sotto la guida dei direttori sportivi Enzo Figura ed Enrico Tela, gli atleti hanno avuto modo di provare la gamba su alcuni dei tratti più difficoltosi in pendenza del territorio ibleo, come il dislivello tra Chiaramonte e Roccazzo ma anche altre zone particolarmente ripide. L’attenzione è stata tutta concentrata su una serie di test che hanno permesso ai ciclisti del Gsd Almo 1966 di verificare lo stato di avanzamento della propria personale preparazione. Nel fine settimana, impegni sportivi a Cefalù (sabato e domenica con una crono) e a Vittoria (domenica). “Abbiamo ospitato il gruppo – afferma Giuseppe D’Aquila a nome del sodalizio monterossano – con la consapevolezza che attivare determinate dinamiche di squadra, in questo periodo così delicato, assume una valenza ancora più particolare del solito. Siamo rimasti soddisfatti per l’impegno che i ragazzi hanno profuso, circostanza che costituisce un importante incentivo in vista delle prossime gare in cui speriamo di metterci in luce, ancora una volta, con risultati di un certo tipo così come è accaduto nelle scorse settimane”. Il Gsd Almo ha rinserrato i ranghi e, per quanto riguarda le categorie giovanili, cercherà di tagliare ulteriori traguardi di un certo prestigio così come è accaduto finora.

