Da lunedì la Sicilia sarà zona rossa?

Manca l’ufficialità. Venerdì il ministro Speranza firmerà le ordinanze per i nuovi colori delle Regioni è quasi certamente Sicilia da lunedì sarà in zona rossa come chiesto dal presidente Musumeci. Speranza, come ogni venerdì, firmerà le ordinanze per i nuovi colori delle Regioni, ma che l’Isola entrerà nella fascia più dura di restrizioni è confermato non solo dai dati ma anche dal parere dei tecnici.

