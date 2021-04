Incendio in una discarica di rifiuti a Vittoria

Stamani la squadra operativa del Comando di Ragusa dei vigili del fuoco è intervenuta in Contrada Resine’-Salina a Vittoria per l’incendio che si sviluppava in un lotto di terreno utilizzato come discarica di rifiuti vari.

Sono state immediatamente avviate le operazioni di spegnimento al fine di ridurre la colonna di fumo nero che si elevava, fino ad ottenere lo spegnimento completo.

Nell’area sono stati rinvenuti due fusti in metallo il cui contunto risulta ignoto, e personale Vigilfuoco con gli strumenti campali in doatazione ha provveduto a verificare eventuali emissioni tosiche, non rilevando esalazioni pericoloso.

Sul posto sono intervenuti polizia e Carabinieri di Vittoria.

