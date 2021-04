Ema si pronuncerà la settimana prossima su vaccino J. & J.

Il comitato di vigilanza dell’Ema (Prac) sta svolgendo un’indagine sui sei casi di trombosi rare rilevati negli Usa in pazienti inoculati con il vaccino Johnson & Johnson, si legge in un comunicato pubblicato oggi dall’Ema. L’Ema ha rivelato anche di stare “lavorando a stretto contatto” con la Food and Drug Administration, ente governativo che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici statunitense e con gli altri enti internazionali. L’Agenzia Europea per i medicinali, (Ema) sta accelerando i tempi della valutazione e si aspetta di poter pubblicare una raccomandazione la prossima settimana. Nel frattempo, nel suo comunicato, l’Ema conferma il parere che i benefici dei vaccini nella prevenzione del Covid 19 superino i rischi di effetti collaterali. Come si ricorderà nell’ottobre scorso l’ Azienda statunitense aveva sospeso la sperimentazione dopo che su un volontario degli oltre 60 mila partecipanti al test aveva riportato “reazioni anomale non ben definite”. Una riedizione di quello che è successo in queste settimane per Astra Zeneca. Il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha detto che la sospensione del vaccino J.&J. non pregiudicherà il processo vaccinale che procede ad un ritmo di 3 milioni di inoculazioni giornaliere.

Salva