Prefettura di Ragusa: insediato il nuovo Vicario

A pochi giorni dall’insediamento del nuovo Capo di Gabinetto, ha preso servizio ieri il nuovo Vicario, il viceprefetto Cettina Pennisi, subentrata a Concetta Caruso che lo scorso mese di gennaio ha lasciato l’Amministrazione dell’Interno dopo una lunga e prestigiosa carriera.

La dott.ssa Pennisi già assegnata alla Prefettura di Agrigento dall’8 giugno 2020 per svolgere le funzioni di Capo di Gabinetto, in precedenza ha prestato servizio presso la Prefettura di Vibo Valentia e ancora prima presso quella di Catania dove ha ricoperto diversi incarichi tra i due quali in particolare quello di dirigente dell’ufficio Antimafia nonché di coordinatore del nucleo di supporto all’agenzia nazionale per la destinazione e la gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Nel corso della carriera è stata designata Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio comunale presso il Comune di Riposto (CT), componente della Commissione Straordinaria per la provvisoria gestione del Comune di Platì (RC) sciolto per infiltrazioni mafiose, Presidente Supplente della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Catania, componente della Commissione d’indagine per l’accesso al Comune di Trecastagni, poi, sciolto per infiltrazione mafiosa nel maggio del 2018 ed in atto componente della Commissione Straordinaria per la gestione del Comune di Delianuova in provincia di Reggio Calabria sciolto anch’esso per infiltrazioni mafiose.

A comporre l’organico della Prefettura, a seguito delle ultime assegnazioni e modifiche organizzative, oltre al nuovo Capo di Gabinetto ed al nuovo Vicario, è stato assegnato da poco anche un nuovo viceprefetto aggiunto la dott.ssa Maddalena Palmeri cui è stata affidata la direzione dell’Area III “Applicazione del Sistema Sanzionatorio Amministrativo; Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in giudizio”.

Nell’accogliere il nuovo Viceprefetto Vicario e nel formulare gli auguri di buon lavoro, il Prefetto Filippina Cocuzza si è dichiarata soddisfatta del nuovo assetto organizzativo venutosi a determinare nella Prefettura di Ragusa, fiduciosa che l’intero staff dirigenziale, facendo tesoro della esperienza e delle competenze maturate da ciascuno, saprà assolvere con grande professionalità i compiti connessi ai rispettivi Uffici, qualificando al meglio l’operato dell’istituzione prefettizia, oggi più che mai chiamata a svolgere un ruolo di grande responsabilità per la presenza di sempre maggiori e complesse istanze sociali.

Salva