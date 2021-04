L’Antologia “Pesnici Sveta, Serbia 2021”, include Domenico Pisana

L’attività poetica del Presidente del Caffè Letterario Quasimodo di Modica, Domenico Pisana, è stata oggetto di attenzione di un progetto letterario realizzato in Serbia. E’ uscita infatti, di recente, un’opera antologica internazionale dal titolo “Pesnici Sveta , Serbia 2021 World Poets”, curata dalla poetessa Marija Najthefer Popov e dal poeta Goran Radicevic, ove sono presenti poeti di tutto il mondo.

Marija Najthefer Popov, che ha pubblicato in numerose riviste nazionali e straniere tradotta in diverse lingue, ha incluso, oltre ad una nutrita biografia del poeta modicano, due liriche inedite di Pisana, tradotte in serbo.

La prima poesia porta il titolo “Se questo tempo di penombra”, e si trova anche su Youtube, (https://www.youtube.com/watch?v=VhR0b8Yc-Pw) declamata da Sergio Carlacchiani, attore, regista, doppiatore, poeta, performer e pittore. Direttore artistico di varie rassegne teatrali, Carlacchiani è voce narrante in diversi films, cortometraggi, documentari e più volte ospite di importanti trasmissioni radiofoniche, oltre a quelle televisive, in Rai ed emittenti regionali e locali. “Se a Te somigliasse il mondo” è il titolo della seconda poesia.

“Ringrazio – afferma Domenico Pisana – i poeti curatori dell’Antologia, che rappresenta sicuramente uno strumento per mettere in dialogo voci poetiche diverse, culture e linguaggi a livello mondiale , sentimenti e messaggi che trovano nella poesia una importante comunicazione e un fattore di unione del mondo globale”.

Oltre Domenico Pisana, l’opera include anche altri poeti italiani, fra i quali Agnese Monaco, Aldo Forchia, poeta e pittore; Guido Oldani, fondatore del Realismo Terminale; Claudia Piccinno, Continental Art director for Europe at World Festival Poetry; Michela Zanarella, ambasciatrice per la cultura e rappresentante dell’Italia in Libano per la Fondazione Naji Naaman; Elisabetta Bagli, operatrice culturale, scrittrice e traduttrice; Massimo Massa, Vice Presidente dell’Accademia delle Arti e delle Scienze Filosofiche di Bari e fondatore e presidente dell’Associazione culturale L’Oceano nell’Anima; Marina Pratici, fondatrice e presidente di diversi premi letterari internazionali nonché critico letterario e direttrice di collane editoriali, ed Emanuela Rizzo.

